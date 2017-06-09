У приміщеннях Головного управління Держгеокадастру Харківщини проходять обшуки - ГПУ

Співробітники СБУ, за ухвалами суду проводять обшуки у приміщеннях Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, його територіального підрозділу, однієї із районних державних адміністрацій цієї області, а також за місцем проживання службових осіб цих державних установ та інших осіб, причетних до вчинення протиправних дій, пов’язаних зі зміною землекористувачів в незаконний спосіб. Про це повідомляє Управління зв язків зі громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Читайте такожНа Херсонщині СБУ обшукала відділок поліції за підозрою в розголошуванні держтаємниціПравоохоронці зазначили, що за обставинами кримінального правопорушення земельні ділянки загальною площею близько 5 тис.га, що перебували у постійному користуванні навчального закладу державної форми власності – Липковатівського аграрного коледжу, в порушення вимог ст. 149 Земельного кодексу України, виключенні із земель освіти і безпідставно включені до земель запасу, а в подальшому передані іншим особам у власність та користування.

"Рішенням Харківського окружного адміністративного суду відповідні дії уповноважених осіб органів місцевої влади та контролю Харківської області визнані протиправними", - зазначили у Генпрокуратурі.