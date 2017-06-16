У німецьких ЗМІ розгорається скандал навколо анонсованого концерту Scooter в окупованому Криму – посол

У німецьких засобах масової інформації виник скандал навколо анонсованого концерту відомої німецької групи Scooter у тимчасово окупованому Росією Криму. Про це в "Tвіттері" повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Читайте такожScooter їде з концертом до окупованого Криму«Ініційований з газетою BILD наїзд на менеджмент Scooter через концерт в Криму - сьогодні топ-новина усіх німецьких ЗМІ», - зазначив він.

«Скандал у німецьких ЗМІ навколо візиту Scooter до Криму набуває нових обертів: тепер це топ-новина і на телебаченні», - додав посол.

Раніше у "Твіттері" російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що цього літа німецький гурт Scooter виступить в окупованому Росією Криму й опублікував фото афіші. З афіші видно, що Scooter даватиме концерт 4 серпня у Балаклаві.