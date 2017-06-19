Слідчі вже допитали затриманого кілера, який стріляв у Осмаєва

Зловмисник, який напав на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву, вже допитаний слідчими.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив представник МВС України Артем Шевченко.

"Його життю (нападника на Осмаєва і Окуеву - ред.) нічого не загрожує, він може співпрацювати зі слідством і давати свідчення", - сказав Шевченко.

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За його словами, допит затриманого кілера вже провели. Разом з тим, за даними МВС, раніше нападник здійснив низку інших злочинів, в тому числі і на території України.

"Є ціла низка інших злочинів, зокрема слідство їх бачить, і зараз йдуть активні дії з міжнародними партнерами для того, щоб мати можливість про це говорити більш або менш публічно і переконливо", - зазначив представник МВС.

За його словами, російський слід у справі нападу очевидний. При цьому Шевченко нагадав, що для власної "легенди" підозрюваний використовував персональні дані людини, яка вже померла.

Як повідомляв УНІАН раніше, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва й кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували. Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.