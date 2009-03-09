В Україні завтра очікується мокрий сніг та дощ

Завтра, 10 березня, в Україні хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній частині вночі без істотних опадів, вдень дощ.

На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та у Приазов`ї 2-7° тепла; вдень 1-6°, у південній частині 8-13° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та Київській області очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.