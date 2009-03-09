Перший у Росії музей Гоголя відкриється в Москві

Відкриття першого в Росії музею Миколи Гоголя на Нікітському бульварі 27 березня в Москві стане одним з центральних заходів в рамках святкування 200-річчя з дня народження письменника, повідомив керівник Департаменту культури Москви Сергій Худяков.

"Певний час тому створена нова державна установа культури - меморіальний музей і наукова бібліотека - Будинок Гоголя", - пояснив він.

Худяков зазначив, що робота із створення експозиції нового музею, яку формує творчий колектив на чолі з членом московської Спілки художників Леонтієм Озерниковим, іде нині повним ходом.

"Для Москви ім`я Гоголя має особливе значення. З 30 років Гоголь бував і жив в столиці, а з осені 1851 року влаштувався в садибі Тализіных-Толстих, працюючи над другим томом "Мертвих душ", - нагадав керівник департаменту.

РІА “Новости”