У прокуратурі Житомирщини обговорили проблеми у сфері захисту прав і свобод дітей

У прокуратурі Житомирської області у вівторок, 27 червня 2017 року, відбувся навчально-методичний семінар, на якому обговорено проблемні питання діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав і свобод дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, семінар відбувся за участю представників Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України, представника органу пробації, прокурорів відділу ювенальної юстиції обласного відомства, заступників керівників місцевих прокуратур та ювенальних прокурорів місцевих прокуратур.

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Відкриваючи роботу семінару, заступник прокурора області Віталій Мякішев зазначив, що "робота ювенальних прокурорів стосується неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом, і до неї не можна ставитись формально чи байдуже, адже за кожним рішенням чи процесуальним документом - доля дитини".

"Саме від процесуальних керівників у кримінальному провадженні залежить не лише покарання неповнолітніх правопорушників, а й додержання їх конституційних прав", - сказав Мякішев.

За його словами, ювенальні прокурори мають надавати оцінку ефективності роботи служб та державних органів, уповноважених виконувати функції щодо захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства.

Системному поглибленню професійних знань прокурорів - "Особливості здійснення представництва інтересів держави у сфері охорони дитинства в умовах змін законодавства" - був присвячений виступ на семінарі заступника начальника відділу представництва інтересів дітей та держави в судах, захисту їх прав при виконанні судових рішень управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України Дженнет Атаєвої.

Про актуальні проблеми прокурорської діяльності щодо представництва прокурором інтересів держави в суді у сфері охорони дитинства розповіла учасникам семінару начальник відділу підготовки прокурорів з представництва інтересів громадянина або держави в суді Національної академії прокуратури України Любов Нецька.