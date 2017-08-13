Прикордонники зупинили українця, який віз із Польщі повний багажник ікон та образів (фото)

В пункті пропуску «Рава-Руська» Львівського загону спільно із митниками виявили дорогоцінні предмети церковного вжитку, які можуть мати історичну та культурну цінність. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Так, вчора в пункт пропуску «Рава-Руська» в Україну, по смузі руху «Зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Volkswagen» польської реєстрації, яким керував громадянин України.

«Виходячи з аналізу оцінок ризику, спільна оглядова група зініціювала проведення більш детального огляду автомобіля. Завдяки цьому рішенню, в салоні та багажнику іномарки були виявлені предмети церковного вжитку. А саме 16 ікон, 26 образів, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що вилучені предмети передано працівникам Державної фіскальної служби.

«Очікується прибуття експертів для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності», - йдеться в повідомленні. В той же час чоловіка, який їх перевозив, пропустили через державний кордон.