У мережі з'явилося відео затримання українця в Криму за "підготовку диверсій". Відео оприлюднило ФСБ.

Відзначається, що українця Геннадія Лемешка затримали за підозрою в підготовці до диверсій".

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Російська ФСБ стверджує, що Лемешко нібито збирався спиляти лінії електропередачі, влаштувати підпал в лісі і спровокувати обвал порід поруч з автодорогою. При затриманні у нього "знайшли дві тротилові шашки, гранати, ємності з горючою сумішшю, пилу та фотоапарат".

Нагадаємо, кілька днів тому в Криму фігуранта справи "українських диверсантів" засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці. До цього за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також були затримані українці Панов Євген та Андрій Захтей.