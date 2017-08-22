Понад 50% українців виступають проти надання російській мові статусу офіційної – опитування

54% українців виступають проти надання російській мові статусу офіційної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні на прес-конференції у Києві результатах опитування, проведених Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом "Інтелектуальна перспектива".

Дослідники зазначають, що у ставленні українців до надання російській мові статусу офіційної за роки проведення опитувань (1996-2017 роки) сталися істотні зміни.

Так, у 1996 році більшість населення (51%) вважала за необхідне надати російській мові статус офіційної, проти цього були налаштовані 33%.

"Поступово відсоток підтримки офіційного статусу російської мови зменшувався, а противників - зростав. І у 2017 році підтримують надання російській мові статусу офіційної в Україні 30%, проти - 54%", - йдеться в результатах опитування.

Читайте такожПонад 80% українців вважають себе патріотами – опитування

Водночас, зазначається, що питання щодо статусу російської мови по-різному сприймається у різних регіонах: категорично проти надання російській мові статусу офіційної - у західному регіоні ("проти" - 88%, "за" - лише 4%) та у центральному ("проти" - 64%, "за" - 21%).

Переважно підтримують надання російській мові статусу офіційної на сході ("за" - 45%, "проти" - 38%), істотно підтримують на півдні ("за" - 57%, "проти" - 31%) та на Донбасі ("за" - 55%, "проти" - 14%).

Водночас на Донбасі найбільше (31%) виявилося тих, хто не визначився з цього питання

Опитування проводилось з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років. Опитування здійснювалося в усіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1,8 тис. осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.