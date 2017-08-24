У Коктебелі вивісили український прапор на електропроводах - окупанти намагаються його зняти (фоторепортаж, відео)

14:39, 24 серпня 2017
Суспільство
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У Коктебелі в ніч на День Незалежності України нагадали окупантам, що Крим - Україна.

В окупованому Коктебелі у ніч на 24 серпня невідомі вивісили український прапор на електропроводах і зробили напис "Крим - Україна. Слава Україні!". Про це на своїй сторінці у Facebook написав кримськотатарський активіст Ленур Іслямов.

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"Сигнали солідарності з Днем Незалежності України передають вам всім з окупованого Криму", - йдеться у його повідомленні.

Пізніше Іслямов розповів, що силовики й комунальники намагаються зняти прапор України з проводів в окупованому Криму.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що окупантів РФ від українського прапора корчить, як чортів від ладану.

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Теги: #прапор України в Криму#прапор України у Коктебелі