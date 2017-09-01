Ані Лорак знову виступить у Росії, цього разу - з піснею Кіркорова (відео)
Ані Лорак виступатиме на "Новой волне", яка пройде у Сочі.
Скандальна українська співачка Ані Лорак виступить на російському музичному фестивалі "Новая волна" з піснею артиста РФ Філіпа Кіркорова. Про це свідчить ролик в її Instagram.
"А хто це у нас любить підглядати за робочим процесом створення номерів? #Новаяволна", - йдеться у підписі до відео.
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Як чути на відеозапису, Ані Лорак співає пісню Кіркорова "Ілюзія". Звучать слова:
Виноградными гроздьями тучи ждут,
Что руками ветра с неба их сорвут.
Он забудет тебе позвонить,
А ночь сменит день всё равно.
"Новая волна-2017" пройде в Сочі з 8 по 14 вересня.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка Ані Лорак готує велике шоу під назвою DIVA, яке представить в московському "Олімпійському".