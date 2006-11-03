Завод ім.Малишева виготовить 195 бойових модулів для бронетехніки Йорданії

Держпідприємство “Завод ім. Малишева” отримало нове замовлення на виготовлення 195 баштово-артилерійських установок БАУ-23х2 для бронетранспортерів Йорданії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор заводу ім. Малишева Геннадій ГРИЦЕНКО, контракт про поставки модулів до Йорданії підписала з іноземними партнерами українська компанія “Укрінмаш”.

Це “дуже перспективне замовлення”, - відзначив гендиректор. За його словами, воно стало можливим завдяки успішному виконанню попереднього замовлення на поставку в Йорданію 190 одиниць БАУ-23х2, роботу над яким незабаром буде завершено. “Робота триває успішно, і ми незабаром завершимо її”, - сказав Г.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що у зв’язку з інтересом до легкої бронетехніки на ринку озброєнь завод розраховує на розширення поставок різних модулів, над розробкою та серійним випуском яких працюють військові конструктори та оборонні підприємства України.

Гендиректор повідомив, що в рамках попереднього контракту завод уже поставив у Йорданію 106 одиниць БАУ-23х2. Робота над новим замовленням має розпочатися в 2007 році.

Довідка УНІАН. Бойовий універсальний модуль БАУ-23х2 для легкої бронетехніки розроблений Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова. Він має дистанційне керування і призначений для ведення вогню як по наземних, так і повітряних цілях. БАУ-23х2 оснащений двома 23-мм автоматичними гарматами 2А7М, кожна з яких забезпечує 850 вистрілів на хвилину, з дальністю стрільби 2000 м. Боєкомплект становить 200 снарядів. Додатково встановлено кулемет КТ-7,62 з боєкомплектом 2000 вистрілів. Модуль має ручне керування. Забезпечується наведення по горизонталі 360 градусів, по вертикалі від –4 до +55градусів. Вага модуля – не більше 2 т, що дозволяє встановлювати його на легку бронетехніку від 6 т. ХКБМ ім. Морозова випробувало його на шасі українського БТР-70 та південно-африканського бронетранспортера RATEL. Головними перевагами модуля є низька маса, доступна вартість, захищеність стрілка та його висока вогнева міць.

Серійне виробництво забезпечує ДП “Завод ім. Малишева”.