У мережі з'явилося секретне відео судилища в Криму над Умеровим

У мережі з'явилося секретне відео з суду над одним із лідерів кримських татар Ільмі Умеровим, зняте в Сімферополі кримськотатарськими активістами. Відео публікує "Радіо Свобода".

У їхній об'єктив потрапили обличчя тих людей, які звинувачували і виносили вирок заступнику голови Меджлісу.

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Як повідомляв УНІАН, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.