Московська компанія організувала в Україні нелегальні кол-центри з обслуговування клієнтів з РФ та Криму

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним наглядом прокуратури викрили два нелегальних кол-центри у Миколаєві та Херсоні, які обслуговували клієнтів з Росії і тимчасово окупованого Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Зокрема встановлено, що незаконний бізнес в Україні організувала московська компанія для оптимізації витрат. Серед клієнтів, яких обслуговували кол-центри за технологією ІР-телефонії, були російські комерційні структури та муніципальні установи.

"Оперативники спецслужби задокументували, що серверне обладнання зі спеціальним програмним забезпеченням, електронною базою даних клієнтів знаходилося у Росії, адміністрування «українського» сегменту баз здійснювалось через віддалений доступ. Кандидати на роботу в компанію, попри неофіційне працевлаштування, були зобов’язані повідомити роботодавцю персональні дані: номери мобільних телефонів, адреси поштових електронних скриньок, акаунти у соціальних мережах. Вони також надавали анкетні дані близьких родичів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, вдалось з'ясувати, що серед клієнтів кол-центру були й українські компанії. Наразі перевіряється інформація про можливе копіювання їхніх баз даних на російські сервери за замовленням спецслужб РФ.

"Під час санкціонованих обшуків у нелегальних «філіях» в Миколаєві та Херсоні правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує незаконність функціонування кол-центрів. Серверне обладнання та комп’ютерна техніка відправлені на експертизу для підтвердження фактів передачі інформації про українських громадян до РФ та користування нею російських спецслужб", - поінформували в прес-службі.

СБУ також залучили працівників Держпраці та фіскальної служби, які зафіксували, що майже вісімдесят відсотків персоналу працювали без укладання трудових договорів, отримуючи заробітну платню у конвертах. Гроші на фінансування «філій» надходили із головного офісу в Москві на рахунки, відкриті у російському банку.

Наразі діяльність компаній в Миколаєві і Херсоні заблокована, на банківські рахунки накладено арешт, перевіряються також факти відмивання грошей через конвертаційні центри.

Триває досудове слідство.