У Швейцарії через підозру на свинячий грип ізолювали 250 солдатів

У Швейцарії через підозру на захворювання грипом A/H1N1 перевели в карантин 250 солдатів.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Федеральний департамент оборони Швейцарії.

Згідно з повідомленням, минулої неділі один із солдатів в казармі Фрібурга на заході Швейцарії поскаржився на погіршення самопочуття. У нього були виявлені симптоми грипу A/H1N1, після чого солдат був ізольований, стан його здоров’я почав покращуватися. Трохи згодом зі схожими симптомами звернувся за допомогою ще один солдат, який жив в одній кімнаті з першим хворим. Керівництво оборонного відомства вирішило ізолювати всіх 250 солдатів казарми.

У повідомленні не уточнюється, чи відвідував нещодавно перший хворий країни, де зафіксовано спалахи захворювань на грип штаму A/H1N1.

До цього випадку в Швейцарії був зареєстрований лише один хворий на цей грип.