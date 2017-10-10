Прокуратура виявила порушення при зберіганні зброї на арсеналі в Чернігівській області

Органи Військової прокуратури під час перевірки виявили порушення при облаштуванні арсеналу і зберіганні зброї у місті Ічня на Чернігівщині. Згідно з повідомленням, на території арсеналу за майже 200 тис. грн мала бути відремонтована вантажна платформа в місцях зберігання боєприпасів, але виконавець робіт їх не завершив, передає радіо Свобода.

Читайте такожВибухи на військових складах в Україні є результатами операцій спецслужб РФ – Муженко«Окрім того, виявлено низку порушень вимог керівних документів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпасів, несення служби воєнізованою охороною частини, протипожежної безпеки тощо», – йдеться в повідомленні.

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону склала протоколи про адміністративні правопорушення щодо двох посадовців військової частини, де зберігається зброя.

За даними прокуратури, перевірка проведена для вивчення умов зберігання та розміщення боєприпасів в рамках розслідування кримінального провадження про «диверсію» на території арсеналу у Калинівці Вінницької області. У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідує справу саме за цією за статтею.