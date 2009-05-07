Україну заспокоїли: умови для епідемії "свинячого грипу" - несприятливі

Питання щодо поширення нового вірусу грипу А/H1N1 надто роздуте.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції “Актуальність вірусних захворювань в Україні" голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президенті України член-кореспондент АМН України професор Микола ПОЛІЩУК.

“Ми вдячні Всесвітній організації охорони здоров’я за оперативну інформацію стосовно нового вірусу грипу, за заходи, які проводить ця організація. Але, на мій погляд, вони проходять у дещо в гіперболізованому, навіть в істеричному, плані. А це недопустимо,” – наголосив М.ПОЛІЩУК.

Він закликав до адекватного сприйняття ситуації довкола вірусу грипу А/H1N1, зазначивши, новий вірус варто сприймати як чергову інфекцію.

Щодо ситуації в Україні, то професор М.ПОЛІЩУК зауважив, що наша країна має потужну санітарно-епідеміологічну службу. “Протиепідемічні заходи на залізниці та в аеропортах щодо виявлення інфікованих новим вірусом проводяться на професійному рівні”, - наголосив він.

У свою чергу завідувачка кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика професор Ірина ДЗЮБЛИК акцентувала увагу на тому, що треба говорити не лише про один вірус.

“Щороку у світі відкривають усе більше нових збудників та вірусів. Так, сьогодні є близько 300 різноманітних вірусів, які здатні спричиняти пандемії, епідемії, спорадичну захворюваність, призводити до летальних випадків. Нині гостро постають питання щодо епідемії СНІДу, гострих кишкових інфекцій, гострих респіраторних інфекцій тощо. Ті ж експерти ВООЗ дають нам інформацію, що, зокрема, від респіраторних вірусних та кишкових інфекцій у світі щороку помирають 10-12 мільйонів осіб, від СНІДу – 2-2,5 мільйони тощо. Тобто проблем, які спричиняють віруси – безліч”, - зауважила І.ДЗЮБЛИК.

Зокрема, вона повідомила, що грип, прокочуючись планетою, щороку вражає 10-20% людства. “При цьому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, через грипозну інфекцію у світі щороку гине 200-250 тисяч осіб”, - сказала І.ДЗЮБЛИК.

За її словами, людство боїться нового вірусу грипу, бо має сумний досвід трьох пандемій минулого століття: “іспанки” у 1918 році, що була зумовлена вірусом H1N1 і забрала життя близько 50 мільйонів людей, епідеміями азіатського (у 1957 році) і гонконзького грипу (у 1968 році).

“Між цими пандеміями спостерігався певний період. Тому вчені очікували найближчим часом на шифтову перебудову вірусу. На таку глобальну генетичну зміну, що може дати нову пандемію, до якої людська популяція не буде готова, позаяк у людини не буде імунітету до нового збудника. Тому коли з’явився пташиний грип, який має величезну потенцію, вчені так стривожилися”, -зазначила професор І.ДЗЮБЛИК, наголосивши, що вірусологи бояться імовірної пандемії, внаслідок якої можуть захворіти мільярди людей по всій планеті, і роблять усе можливе, щоб запобігти грандіозним людським втратам.

Також М.ПОЛІЩУК повідомив, що нині в Україні несприятливі умови для поширення нового вірусу грипу А/H1N1.

“Люди мають знати, що загалом сьогодні в Україні вельми несприятливі умови для поширення епідемії нового вірусу. Весна, сонце, добра інсоляція – ці чинники перешкоджатимуть поширенню будь-якої інфекції, зокрема й вірусу А/H1N1”, - наголосив він.

Професор М.ПОЛІЩУК порадив українцям частіше бувати на свіжому повітрі, рідше у місцях масового скупчення людей, а також їсти багато першої зелені. “Це підвищить імунітет та стійкість організму до інфекційних збудників”, - зазначив М.ПОЛІЩУК.