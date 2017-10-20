"Була жорстка помста": українська актриса зізналася у сексуальних домаганнях продюсера

Проблема сексуальних домагань, подібна гучному скандалу з Харві Вайнштейном в Голлівуді, зустрічається в багатьох країнах, і не тільки в сфері артистичній. Україна - не виняток.

Такою думкою в бесіді з журналістами порталу "Вести" поділилася українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, зізнавшись, що також пройшла через подібне.

“Так, я теж через це пройшла. Я давала продюсеру відсіч і потім з його боку було жорстке помста за те, що не здалася. Мене навіть в кіно не запрошували", - зізналася вона.

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На думку артистки, в інших сферах є серйозніші проблеми.

"Для деяких це все дуже навіть просто. Для тієї ж актриси Любові Толкаліної, яка сказала, що в сексуальних відносинах актриси і продюсера немає нічого протиприродного. Але в будь-якому іншому професійному середовищі є ті ж самі домагання, може, ще брутальніші. Просто в артистичному ці скандали публічні", - додала Сумська.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, після того, як у ЗМІ з'явилась інформація та визнання актрис про сексуальні домагання голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого називають одним із найвпливовіших людей в кіноіндустрії США, він опинився під шквалом критики своїх зіркових колег і позбувся роботи на власній студії.