НАЗК почало розслідування щодо корупції Кличка після його чартеру зі скандальними забудовниками

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало збір даних щодо можливої корупції мера Києва Віталія Кличка.

Про це градоначальнику повідомили в офіційному повідомленні, яке опинилося у розпорядженні видання "Страна.юа".

У НАЗК повідомили Кличко, що отримали інформацію про можливе порушення ним закону "Про запобігання корупції" і починають збирати дані щодо цього факту.

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Зокрема, в НАЗК подивилися журналістське розслідування програми "Схеми" про те, як Кличко літав на приватному літаку зі скандальними київськими забудовниками, зокрема, з нардепом Максимом Микитасем.

Кличко тоді відповів журналістам, що випадково зустрів на вулиці під Неаполем Максима Микитася і погодився придбати квиток на чартер, оскільки мав переліт зі "стикуванням", а Микитась летів прямим рейсом.

Однак у НАЗК побачили в цьому ознаки адміністративного правопорушення за ст. 172 ч. 5 і 172 ч. 2.

Мера Києва запрошують прийти завтра, 2 листопада, на 11:00 на допит у НАБУ і дати пояснення.