В Одесі суд залишив під домашнім арештом в.о. командира військової частини, який не відреагував на захоплення її землі

Апеляційний суд Одеської області залишив під цілодобовим домашнім арештом тимчасово виконуючого обов'язки командира військової частини, підозрюваного в незастосуванні зброї під час вторгнення забудовників на територію аеродрому «Шкільний», за що був затриманий 1 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні, 8 листопада, в судовому засіданні розглянуто апеляційну скаргу адвоката на постанову Приморського районного суду Одеси від 2 листопада про обрання підозрюваному вищеназваного запобіжного заходу терміном на 2 місяці.

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«Григорашенко С. Л., який тимчасово виконував обов'язки командира військової частини, що дислокується на території військового аеродрому «Шкільний», підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України, тобто, в бездіяльності військової влади, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого становища. І саме - при спробі захоплення території зазначеної військової частини», - повідомили в суді.

Сьогодні під час апеляційного розгляду захисник наполягав на скасуванні домашнього арешту у зв'язку з «відсутністю в діях Григорашенка складу злочину». Зокрема, адвокат стверджував, що конфлікт, який стався на межі території військової частини і який пов'язаний із спором навколо земельної ділянки, наразі майже вичерпано.

Однак колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Одеської області встановила: суд першої інстанції обгрунтовано вказав на наявність підозри, висунутої підозрюваному, а також погодилася з висновками слідства про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може перешкодити об'єктивному розслідуванню. У зв'язку з цим у задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення слідчого судді Приморського райсуду Одеси залишено без змін.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах зробили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, що представилися представниками торгово-розважального центру City Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на дозвіл Одеської міськради. За словами начальника Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонну огорожу і встановила металеву, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив: невідомі - «звичайні будівельники», які почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджував, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається, - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 418 КК (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду). Виконуючого обов'язки командира військової частини і контрактника-постового затримали. Обом суд встановив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці. На момент затримання т.в.о. командира виконував ці обов'язки один день.