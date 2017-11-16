Майже 60% української молоді задоволені своїм життям - дослідження

Майже 60% української молоді віком від 15 до 40 років задоволені своїм життям, однак за цим показником Україна значно поступається більшості країн Європи - найбільш задоволена своїм життям молодь в Данії (91%), Фінляндії та Нідерландах (по 88%), в Норвегії , Швейцарії та Швеції (85%).

Як повідомила на прес-конференції представник міжнародної дослідницької компанії GfK Ukraine Анастасія Шуренкова, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine у ​​рамках соціального проекту Olympic moves UA, який реалізує Національний Олімпійський комітет України у партнерстві з компанією «Кока-Кола».

Представник GfK підкреслила, що, згідно з дослідженням, джерелом задоволеності життям для української молоді є особисте життя і власні досягнення. У той же час їй не вистачає впевненості в майбутньому і почуття безпеки, що пов'язано з низькою оцінкою стану справ в своєму місті чи селі і надзвичайно низькою - в Україні в цілому.

«Підсумувавши, можна сказати, що впевненість в собі і рівень задоволеності своїм життям у молоді набагато вище, коли мова йде про ті речі, які вони здатні контролювати. Коли ж ми говоримо про ті речі, які вони не можуть контролювати з об'єктивних чи суб'єктивних причин, рівень задоволеності різко знижується, - зазначила вона. – Молоді в Україні бракує інструментів взаємодії з соціумом. Вона досить впевнено себе почуває в близькому колі, і це дає їй відчуття щастя і сенсу. Але як тільки молоді люди виходять за рамки цього кола, рівень довіри до людей, відчуття своєї користі та рівень залученості в життя суспільства падає », - додала експерт.

«Підтримка молоді починається з кращого її розуміння, - зазначила Олеся Жулинська, директор зі зв'язків з громадськістю компанії «Кока-Кола Україна». - Один з найважливіших висновків дослідження - залученість в суспільне життя може додати молодим людям більше впевненості і оптимізму, а наші соціальні проекти, в тому числі і реалізовані спільно з Національним Олімпійським комітетом, спрямовані на підтримку та розвиток молоді».

Президент Національного Олімпійського комітету України Сергій Бубка, який також був присутній на прес-конференції, повідомив, що завдяки дослідженню стало очевидно, що олімпійський рух, олімпійські цінності, Олімпійські ігри є важливими для молоді в Україні. «У своїй діяльності ми багато уваги приділяємо залученню молоді до спорту та виховання нових чемпіонів. Те, що підтримка наших олімпійців, змагання в чесній боротьбі, дружба і спілкування підвищують якість життя молоді, - дуже важливий висновок для нас. Звичайно, не всі, хто займаються спортом, стануть чемпіонами, але точно виростуть сильними та успішними особистостями», - додав Сергій Бубка.

Опитування проводилося влітку 2017 року. Було опитано 1312 осіб у віці від 15 до 40 років, які представляють сільську і міську молодь в різних регіонах України.