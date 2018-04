Мурал на будівлі поліції у Києві потрапив у світовий рейтинг найкращих за місяць (відео)

Київський мурал "Rise up in the dirt" назвали одним із найкращих муралів листопада у світі. Видання про вуличне мистецтво Streetart.Today включило роботу нью-йоркського художника BKFoxx до списку, в який увійшли сім найкращих муралів із різних країн світу. До списку видання також потрапили мурали з Аргентини, Австралії, Колумбії, Литви та Франції, передає БЖ.

Робота BKFoxx прикрашає фасад будівлі управління поліції Печерського району Києва, розташованого на вулиці Московській, 30. На величезній картині зображена людина, яка допомагає квітці прорости з гори сміття. Звідси і назва муралу: "Rise up in the dirt" – "Піднятися з бруду".

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році італійський художник завершив у Києві створення найбільшого мурала в світі.