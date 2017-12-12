Кривава ДТП у Харкові із шістьма жертвами: двох фігурантів знову приведуть до суду

У середу, 13 грудня, Київський районний суд Харкова переглядатиме запобіжний захід водійці Lexus Олені Зайцевій – головній підозрюваній в аварії, в якій загинули шестеро людей.

Попередній термін запобіжного заходу спливає 16 грудня. Зайцева перебуває під вартою без права внесення застави. На засідання прийдуть родичі загиблих у ДТП, передає ТСН.

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Також завтра переглядатимуть запобіжний захід другому водію-учаснику ДТП Геннадію Дронову. Його взяли під варту пізніше від Зайцевої. Засідання проведуть у тому ж самому суді.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.