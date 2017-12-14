Повернення "скіфського золота" затягується через намагання Росії привласнити його собі - Джеппар

Перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар заявляє, що процес повернення «скіфського золота» затягується через намагання Росії присвоїти українську кулуьтурну спадщину.

Читайте такожОкупанти вирішили боротися за "скіфське золото": подали апеляцію на рішення суду АмстердамаЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на міжнародній конференції «Культурні відносини України та ЄС: перші досягнення».

Джеппар розповіла про справу повернення експонатів, які належать Музейному фонду України, а саме – «скіфського золота», виставленого в музеї Алларда Пірсона в Нідерландах. Артефакти з кримських музеїв досі залишаються у приватному музеї в Амстердамі.

«Російська Федерація через своїх захисників, консультації голландських адвокатів не хоче повертати ці артефакти в Україну, наполягаючи, що ці артефакти належать народу Криму», - сказала Джеппар.

«І вони, на жаль, використовують цей процес, вони його розтягнули на багато років, і ми розуміємо, попри те, що логіка фактично будь-яких міжнародних конвецій і міжнародного права така, що ці артефакти мають бути повернуті відразу і мали бути повернуті в Україну, до Києва, тому що Крим є окупованим, на жаль, цей процес тягнеться. І така публічна інквізиція і спроба просто використати цей сегмент і присвоїти культурну спадщину України Російською Федерацією», - наголосила Джеппар.

Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція «скіфського золота» з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Представництво та захист інтересів України у суді здійснювала юридична фірма Bergh Stoop&Sanders N.V.