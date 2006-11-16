Новий начальник донецької УСБУ прибув на місце

Сьогодні в Донецьку перший заступник голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО офіційно представив співробітникам облуправління СБУ нового начальника управління генерал-лейтенанта Олександра СКІПАЛЬСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління СБУ, згідно з указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА N969 від 15 листопада 2006 року, О.СКІПАЛЬСЬКИЙ призначений заступником голови СБУ - начальником управління СБУ в Донецькій області.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив подяку колишньому начальнику облуправління СБУ генерал-майору Олександру ПЕТРУЛЕВИЧУ за позитивні результати, досягнуті під час його перебування на посаді.