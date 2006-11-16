Новий начальник донецької УСБУ прибув на місце
18:35, 16 листопада 2006Суспільство
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Старому - подякували
Сьогодні в Донецьку перший заступник голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО офіційно представив співробітникам облуправління СБУ нового начальника управління генерал-лейтенанта Олександра СКІПАЛЬСЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління СБУ, згідно з указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА N969 від 15 листопада 2006 року, О.СКІПАЛЬСЬКИЙ призначений заступником голови СБУ - начальником управління СБУ в Донецькій області.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив подяку колишньому начальнику облуправління СБУ генерал-майору Олександру ПЕТРУЛЕВИЧУ за позитивні результати, досягнуті під час його перебування на посаді.
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