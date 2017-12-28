В Україні визначилися з найпопулярнішими піснями 2017 року
Найпопулярніші треки фм-простору визначали кожного тижня на основі підрахунку плейлистів станцій.
У 2017 році до топ-40 найротованіших треків потрапило 20 пісень вітчизняних музикантів, з яких 18 — виконуються українською мовою, повідомляє "Громадське".
Традиційно підсумував найротованіші радіопісні країни ФДР Медіасервіс. Зазначається, що у минулорічній підсумковій сороківці таких композицій було 14.
Читайте такожГрандіозний фінал "Голос. Діти" 4 сезон: підопічна MONATIK розповіла про свою перемогу (відео)
40 найпопулярніших треків фм-простору визначали кожного тижня на основі підрахунку плейлистів станцій.
Також за цією статистикою визначено переможців у традиційних номінаціях музичних премій.
Відтак, українською піснею року стала «Шампанські Очі» (Pianoboy), українською співачкою року — Злата Оґневіч, українським співаком року — Kishe, українським гуртом року — Pianoboy, українським відкриттям року — гурт Kazka.
Зазначимо, у 2017 році найротованішим треком українського радіопростору став запис «Shape Of You» виконавця Ed Sheeran.
У минулому році підсумковий чарт очолила пісня «Don’t Be So Shy» виконавця Imany.