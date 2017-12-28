В Україні визначилися з найпопулярнішими піснями 2017 року

У 2017 році до топ-40 найротованіших треків потрапило 20 пісень вітчизняних музикантів, з яких 18 — виконуються українською мовою, повідомляє "Громадське".

Традиційно підсумував найротованіші радіопісні країни ФДР Медіасервіс. Зазначається, що у минулорічній підсумковій сороківці таких композицій було 14.

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40 найпопулярніших треків фм-простору визначали кожного тижня на основі підрахунку плейлистів станцій.

Також за цією статистикою визначено переможців у традиційних номінаціях музичних премій.

Відтак, українською піснею року стала «Шампанські Очі» (Pianoboy), українською співачкою року — Злата Оґневіч, українським співаком року — Kishe, українським гуртом року — Pianoboy, українським відкриттям року — гурт Kazka.

Зазначимо, у 2017 році найротованішим треком українського радіопростору став запис «Shape Of You» виконавця Ed Sheeran.

У минулому році підсумковий чарт очолила пісня «Don’t Be So Shy» виконавця Imany.