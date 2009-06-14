Королевська вважає існування двох ідентичних міністерств нелогічним

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ) вважає існування двох ідентичних міністерств - Мінпаливенерго і Мінвуглепрому нелогічним і виступає за створення державного вертикально інтегрованого холдингу.

Про це вона сказала в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«Існування двох ідентичних міністерств нелогічне в принципі. Створення державного вертикально інтегрованого холдингу підвищить капіталізацію нашого паливно-енергетичного комплексу, залучить до нього стратегічних інвесторів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила: «Якщо бути точною, я виступаю за створення державного вертикально інтегрованого холдингу. Його аналог у приватній структурі - «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК). Вдумайтеся, одне це підприємство виробляє майже стільки ж електроенергії та видобуває вугілля, скільки весь держсектор. І жодних тобі корупційних скандалів, жодних розподілів сфер впливи, які починає кожен паливний або енергетичний міністр, вступаючи на посаду».

На її думку, «підставою для такої співпраці має стати закон про державно-приватне партнерство, проголосований у першому читанні Верховною Радою. Зараз він готовий до другого читання. Це, по суті, концесія в її європейському сенсі. Давайте застосовувати успішний досвід, а не винаходити велосипед».

Як сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, «для початку необхідного створити єдиний держреєстр приватних і державних вугледобувних компаній. До речі, у ньому мають бути зацікавлені також власники мет- і енергетичних підприємств, оскільки на його підставі вони зможуть чітко бачити: що та якої якості купують. А не так, як зараз, коли їм вряди-годи та й підсунуть малоліквідний товар, видобутий на сусідньому териконі».

«Що ж до держхолдингу, то нам потрібна для його створення окрема угода між усіма політичними силами. Щоб вони делегували в цей холдинг своїх енергетичні гуру та припинили політизувати питання реформування енергоринку. Людина, яка очолить цей процес, має бути гранично аполітичною та керуватися у своїх діях тільки державною доцільністю», - вважає депутат.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА додала, що «рішення має бути ухвалено не на рівні особистих контактів або політичних симпатій. Це має бути принципово нова держпрограма, максимально дистанційована від політики».