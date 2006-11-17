МЗС про НАТО: бачу ціль

Міжвідомча комісія з питань підготовки України до вступу в НАТО розглянула стан підготовки проекту Цільового плану Україна-НАТО на 2007 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, зазначивши, що четверте засідання комісії відбулося сьогодні в МЗС під головуванням заступника міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ, тимчасово виконуючого обов’язки голови Міжвідомчої комісії.

Також під час засідання було обговорено стан виконання Цільового плану Україна-НАТО на 2006 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО за результатами звітування міністерств та відомств України за три квартали цього року.

Особливу увагу під час засідання було приділено питанням належного забезпечення інформаційного супроводу процесу співробітництва України з НАТО у контексті завдань уряду з активізації відповідної інформаційної роботи. У цьому зв’язку наголошувалось на необхідності виконання заходів Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки центральними органами виконавчої влади України.

За результатами засідання національним координаторам співробітництва України з НАТО було доручено розглянути зазначені питання під час проведення чергових засідань Міжвідомчих робочих груп.

Наступне засідання МК заплановано провести у грудні ц.р., повідомили в МЗС.