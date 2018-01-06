В Україні немає епідемії вірусного гепатиту А - МОЗ

Епідемії вірусного гепатиту А в Україні немає. Разом з тим нагадується, що на Миколаївщині виник спалах вірусного гепатиту А.

Про це Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Facebook.

«Захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них 6 дітей. Хворих госпіталізували до Миколаївської обласної інфекційної лікарні та Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Троє людей від госпіталізації відмовились, - сказано у повідомленні.

За даними медиків, у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої тяжкості, у двох людей, у тому числі в однієї дитини – форма перебігу тяжка. У стаціонарі залишаються 35 осіб. Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають.

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У МОЗ поінформували, що за 11 місяців 2017 року в Україні було зареєстровано 29 спалахів вірусного гепатиту А, показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів. Здебільшого спалахи були пов’язані з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.