Теракт в Кабулі: ЗМІ повідомляють про 9 загиблих українців

В результаті нападу бойовиків на готель у Кабулі "Інтернаціональ" загинули дев'ять українців.

Як пише ТСН.uа, про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію Кабула.

За даними місцевих правоохоронців, під час теракту загинули 14 іноземців: 9 українців, один німець, один громадянин Греції і один громадянин Казахстану. Ще двоє іноземців не ідентифіковані.

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Нагадаємо, 20 січня близько 21.00 кілька бойовиків напали на готель у Кабулі. За неофіційною інформацією, там проходила IT-конференція. Спочатку правоохоронці повідомили, що загинули щонайменше п'ять людей, ще шестеро отримали поранення. Серед загиблих також двоє нападників, які були ліквідовані.

Пізніше стало відомо, що серед загиблих також є один громадянин України. Проте міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що серед загиблих під час нападу на готель у Кабулі може бути більше українців, ніж повідомлялося раніше.