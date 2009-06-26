Місцевій владі вигідна нова редакція Бюджетного кодексу

Представники місцевих органів самоврядування позитивно оцінюють нову редакцію Бюджетного кодексу України.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Чернігівської обласної ради, віце-президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, віце-президент Української асоціації місцевих і регіональних влад Наталія РОМАНОВА, голова Київської обласної ради Володимир МАЙБОЖЕНКО, голова Вінницької обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ, голова Волинської обласної ради Анатолій ГРИЦЮК і голова Житомирської обласної ради Віталій ФРАНЦУЗ.

У матеріалах, оприлюднених на прес-конференції, зокрема, наголошується, що в новій редакції Бюджетного кодексу передбачено здійснення розрахунків місцевих бюджетів із використанням формульного підходу, який враховує критерії повноти надання гарантованих послуг і наближення їх до безпосереднього споживача.

Крім того, закон посилює використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі й відповідальність виконавців бюджетних програм упродовж всього терміну їх реалізації. Встановлюються терміни ухвалення порядків використання коштів за вперше прийнятими програмами впродовж 60 днів після ухвалення закону про держбюджет на відповідний рік.

«Підписання Президентом і втілення в життя зазначених змін до Бюджетного кодексу дозволять децентралізувати розподіл бюджетних ресурсів держави на місцевий рівень, створити правові передумови для підвищення результативності й якості управління державними фінансами, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів», – йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутати з 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Майже у повному складі за цей закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народні депутати.

Цим законом передбачений формульний розрахунок трансферів прямих взаємин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, які існують сьогодні.

Під час доповіді заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ зазначив, що тепер «будуватимемо відносини безпосередньо, тобто безпосередньо з державного бюджету здійснюватиметься перелік міжбюджетних трансфертів за рішенням Верховної Ради України» в конкретні села, селища і міста.

24 червня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що в Секретаріаті Президента продовжується вивчення змін до Бюджетного кодексу України.

Висловлюючи свою думку про документ, О.ШЛАПАК зазначив, що у нього є великі побоювання з приводу того, що Мінфін може зіткнутися зі складнощами під час розрахунку місцевих бюджетів, число яких значно збільшується. «Мене особисто хвилює тільки одне: яким чином сьогодні Міністерство фінансів може розрахувати 13 тисяч бюджетів. На мою думку, організаційно вони це завалять, хоча, можливо, я не маю рації. Але якщо в нас величезні проблеми з розрахунком 700 бюджетів, то що робитимуть коли їх буде 13 тисяч?» – сказав О.ШЛАПАК.