Через негоду 836 населених пунктів України залишилися без світла

У ніч проти 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ та шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 12 областях сталося знеструмлення 836 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, знеструмлено у Хмельницькій області 243 населені пункти, у Волинській – 178, у Рівненській – 107, у Вінницькій – 71, у Київській – 68, у Львівській – 62, у Тернопільській – 60, у Житомирській – 33, в Івано-Франківській – 5, у Миколаївській – 5, у Черкаській – 3 і Закарпатській – 1. Електрику відновлюють бригади обленерго. Координацію робіт здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.