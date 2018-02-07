У Порошенка придумали альтернативу е-деклараціям для ГО: з активістів вимагатимуть розширені звіти

На таке розширене звітування юридичних осіб погодилися громадські організації та активісти.

Президент України Петро Порошенко пропонує запровадити розширене звітування громадських організацій замість подачі електронних декларацій.

Про це представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила в ефірі телеканалу "Рада".

"Президент наполягає на тому, щоб члени цих громадських об'єднань, особливо активісти-антикорупціонери, особисто як фізичні особи не проходили таке е-декларування, а буде просто розширене звітування громадських організацій, яке дасть можливість бачити, які технічні засоби, які кошти, на яку діяльність вони фінансуються. І це розширене звітування покаже суспільству, на що витрачаються ці кошти. Я думаю, з того можна буде зробити висновки", - сказала Луценко.

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За її інформацією, на таке розширене звітування юридичних осіб погодилися громадські організації та активісти.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2017 року Порошенко вніс до Верховної Ради проекти законів «Про внесення змін до Податкового кодексу» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги». Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом «Про запобігання корупції».

У Представництві Європейського Союзу в Україні закликали українську владу скасувати вимогу щодо електронного декларування доходів представниками громадянського суспільства, які борються з корупцією.