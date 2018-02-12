На Житомирщині учасники АТО проходять курси професійної адаптації - ОДА

Найбільш популярним напрямком адаптації є курси водіїв автотранспортних засобів. Окрім цього, курси з вивчення англійської мови у 2017 році закінчили 24 атовця.

На Житомирщині учасники АТО проходять курси професійної адаптації – вивчають англійську, отримують водійські посвідчення або ж освітньо-кваліфікаційний рівень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Так, у 2015-2017 роках на Житомирщині професійну адаптацію пройшли 1200 учасників АТО. На це було виділено з бюджетів 6 млн грн.

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Найбільш популярним напрямком адаптації є курси водіїв автотранспортних засобів. Окрім цього, курси з вивчення англійської мови у 2017 році закінчили 24 атовця.

«Я зараз працюю на підприємстві, де іноді потрібно спілкуватися із іноземцями. Саме тому я вирішив підтягнути свої знання та пішов на курси. Зараз можу спілкуватися та підтримувати розмову. Якщо є можливість опанувати щось нове, або підтягнути старі знання – це потрібно робити», – розповів УНІАН один з учасників антитерористичної операції Олександр.

Повернувшись зі сходу, він влаштувався на роботу та скористався професійною адаптацією – закінчив курси англійської.