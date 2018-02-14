Помер звільнений з полону пастор Олександр Хомченко, якого жорстоко катували на території "ДНР"

Його дуже били і піддавали тортурам, зокрема на дибі. Він розповідав після звільнення, що катували представники російської розвідки.

Помер пастор Олександр Хомченко, який пройшов через катування бойовиків підтримуваного Росією угруповання «ДНР». Хомченку було 59 років. Останнім часом він вів богослужіння у Мар’їнці.

Читайте такожЗвільнений з полону бойовиків відгуляв весілля в День закоханих (відео)До подій весни 2014 року, відомих як «русская весна», Олександр Хомченко був пастором протестантської церкви у Донецьку, передає радіо Свобода.

Хомченко був одним із організаторів «Молитовного Майдану» у Донецьку і, за його словами, вів богослужіння навіть тоді, коли «російські танки уже увійшли у Донецьк». Після одного з богослужінь Хомченка арештували. Дев’ять днів його утримували у захопленому приміщенні обласного управління МВС Донецька, а пізніше – у бомбосховищі військового комісаріату Макіївки.

Після звільнення Олександр Хомченко розповів правозахисникам Центру Громадянських свобод, що його дуже били і піддавали тортурам, зокрема на дибі. За словами Хомченка, його катували представники російської розвідки.

«Коли мене підняли на дибу і одягли протигаз – в очах потемніло. Я відчув, що втрачаю свідомість та інстинктивно набрав повітря у легені, а вони підставили ватку з нашатирним спиртом. Потім перекривали кран, а потім відкривали і занурювали шланг у воду», – розповів пастор Хомченко.