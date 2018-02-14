Помер звільнений з полону пастор Олександр Хомченко, якого жорстоко катували на території "ДНР"

20:37, 14 лютого 2018
Суспільство
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радіо Свобода

Помер пастор Олександр Хомченко, який пройшов через катування бойовиків підтримуваного Росією угруповання «ДНР». Хомченку було 59 років. Останнім часом він вів богослужіння у Мар’їнці.

Читайте такожЗвільнений з полону бойовиків відгуляв весілля в День закоханих (відео)До подій весни 2014 року, відомих як «русская весна», Олександр Хомченко був пастором протестантської церкви у Донецьку, передає радіо Свобода.

Хомченко був одним із організаторів «Молитовного Майдану» у Донецьку і, за його словами, вів богослужіння навіть тоді, коли «російські танки уже увійшли у Донецьк». Після одного з богослужінь Хомченка арештували. Дев’ять днів його утримували у захопленому приміщенні обласного управління МВС Донецька, а пізніше – у бомбосховищі військового комісаріату Макіївки.

Після звільнення Олександр Хомченко розповів правозахисникам Центру Громадянських свобод, що його дуже били і піддавали тортурам, зокрема на дибі. За словами Хомченка, його катували представники російської розвідки.

«Коли мене підняли на дибу і одягли протигаз – в очах потемніло. Я відчув, що втрачаю свідомість та інстинктивно набрав повітря у легені, а вони підставили ватку з нашатирним спиртом. Потім перекривали кран, а потім відкривали і занурювали шланг у воду», – розповів пастор Хомченко.

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Теги: #пастор#хоменко#катували