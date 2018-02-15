Під зорями серед білого дня: у Дніпрі можна одружитися в планетарії (відео)
10:58, 15 лютого 2018Суспільство
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В планетарії Дніпра запровадили оригінальні весілля.
У Дніпрі можна одружитися в планетарії.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Одружитися під зорями серед білого дня. В планетарії Дніпра запровадили оригінальні весілля. Під покровом темряви наречені споглядають зоряне небо та слухають цікавинки з астрономії.
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Індивідуальний подарунок для молодят - спеціально складений для них гороскоп, який покажуть під куполом. Коштує весілля в планетарії – від двох тисяч гривень.
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