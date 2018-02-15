У 2017 році більше півтисячі учасників АТО з Житомирщини пройшли реабілітацію у санаторіях - ОДА

Найбільше військових – 120 осіб – для відпочинку та реабілітації обрали лікувально-санаторний центр «Дениші» у Житомирському районі.

Торік більше півтисячі учасників АТО з Житомирщини пройшли реабілітацію у санаторіях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Протягом минулого року 520 учасників АТО пройшли безкоштовну реабілітацію у санаторно-курортних закладах України. З обласного бюджету на це спрямовано 3,2 млн грн", - сказано у повідомленні.

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Найбільше військових – 120 осіб – для відпочинку та реабілітації обрали лікувально-санаторний центр «Дениші» у Житомирському районі. Також учасники АТО оздоровлювались у південних та західних областях України: у Києві, на Львівщині, у Миколаївській, Вінницькій, Закарпатській та інших областях.

"І в цьому році учасники антитерористичної операції мають можливість самостійно обрати заклад санаторно-курортного лікування", - зазначають в облдержадміністрації.