Ющенко: українська ГТС - невід'ємна частина європейського ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на важливості вироблення єдиної концепції європейського газового ринку.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це глава держави сказав в інтерв`ю провідній австрійській газеті «Die Presse».

«Дуже важливо, щоб у питанні організації газового ринку Європа навчилася говорити одним голосом», - підкреслив він при цьому.

Президент вкотре зазначив, що невід`ємною частиною європейського газового ринку є українська газотранспортна система. Відтак, наголосив В.ЮЩЕНКО, її не слід відкидати «як щось побічне або навіть часом представляти як проблему України». «Безумовно, наша ГТС також потребує модернізації, але це не є проблема, яку треба обговорювати як проблему номер один. І технологічний, і технічний стан української ГТС є надійним, стабільним», - заявив Президент. Глава держави зауважив, що в цілому це одна з найефективніших газотранспортних систем.

«Щоб дати повну відповідь на те, як посилити газову безпеку європейського ринку, ми повинні почати з того, що українська газотранспортна система – це, можливо, найменша і найостанніша проблема, якщо ми говоримо про політику ефективної газової безпеки в цілому на нашому континенті», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.