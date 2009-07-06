Експерти не сумніваються, що Україна заплатить за газ

Попри тривожні застереження з-за кордону оплата Україною спожитого в червні газу практично не викликає сумнівів в українських політиків та експертів. Термін сплати за червневий газ спливає 7 липня.

Попередні місяці своєчасної сплати «Газпрому» коштів за спожитий газ мали б переконати всіх у спроможності України виконувати свої зобов’язання, сказав «Німецькій хвилі» член комітету Верховної Ради з ПЕК Тарас Стецьків.

З такою думкою погоджується і директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Експерт назвав розповсюджені днями чутки про намір уряду схилити «Нафтогаз України» запозичити 4 мільярди доларів в російської сторони свідченням «використання урядом російського фактору» у внутрішній політиці: «Враховуючи наближення президентських виборів, очевидно, що окремі політичні сили хочуть використати факт необхідності нібито залучення додаткових фінансових ресурсів в своїх інтересах».

За словами Гончара, Україна вже має достатні обсяги запасів газу в газосховищах, аби пережити зиму. Коштів, на його думку, бракує лише для купівлі додаткового газу, аби максимально заповнити сховища.