Комітет ВР пояснює, чим поганий проект Повітряного кодексу

Комітет Верховної Ради України з питань транспорту і зв`язку рекомендує парламенту повернути проект Повітряного кодексу (реєстраційний №4419 від 29 квітня 2009 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, на доопрацювання.

Проект постанови про необхідність повернути Кодекс на доопрацювання зареєстрований в парламенті 10 липня під №4419/П.

Як наголошується в пояснювальній записці, згідно з висновкам Комітету, аналіз законопроекту на засіданні 8 липня показує, що в ньому не враховані важливі питання. Це, зокрема, невідповідність законопроекту вимогам Міжнародної організації цивільної авіації в частині надання Державіаадміністрації України статусу центрального органу виконавчої влади, надання відповідних повноважень її керівникові, в т.ч. за можливості накладення штрафів за порушення авіаційного законодавства. Крім того, в Кодексі не передбачено державного регулювання діяльності експериментальної авіації; не врегульовані питання приватної, ділової, аматорської, спортивної і малої авіації і діяльність авіаційних громадських організацій (Федерацій авіаційних видів спорту, Товариства сприяння обороні України, молодіжних авіаційний-технічних клубів). Також, згідно з висновками Комітету, потребує суттєвого доопрацювання термінологічний апарат законопроекту; положення законопроекту не відповідають базовим законам України «Про підтвердження відповідальності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» тощо.

У транспортному комітеті нагадують, що, згідно з висновками Комітету з питань бюджету від 30 червня 2009 р., відсутнє фінансово-економічне обгрунтування законопроекту, хоча його реалізація потребує додаткових витрат з держбюджету на утримання новоствореної державної установи – Національної комісії з розслідування авіаційних подій та ін. Згідно з висновком Комітету з питань європейської інтеграції, окремі положення проекту Кодексу враховують норми законодавства ЄС і зобов`язання України лише частково. Насамперед йдеться про такі питання, як захист прав пасажирів, обов`язкове авіаційне страхування цивільної авіації, ліцензування діяльності контролерів повітряного руху тощо.

У висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 12 червня наголошується, що законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням вказаних зауважень і пропозицій.

Довідка УНІАН. Існує два проекти Повітряного кодексу – розроблений народними депутатами і Міністерством транспорту і зв`язку.

У 2008 р. у ВР зареєстрований проект Повітряного кодексу, який був ініційований народними депутатами (реєстраційний №2373 від 08.09.2008).

Мінтрансзв’язку в 2008 році розробило новий проект Повітряного кодексу на виконання доручення Кабінету Міністрів. Листом Мінтрансзв’язку від 09.06.08 №4219/15/14-08 проект Повітряного кодексу було представлено на розгляд уряду і після опрацьовування в Секретаріаті Кабміну листом від 05.07.2008 №8458/0/2-08 направлено на реєстрацію у Верховну Раду України як альтернативний проекту Повітряного кодексу, поданого народними депутатами України.

Проте підготовлений Мінтрансом законопроект був повернений в КМУ без реєстрації листом ВР від 07.07.2008 №06/5-181(140861) у зв`язку з наявністю вже зареєстрованого законопроекту, внесеного народними депутатами України.

31 березня 2009 ВР відхилила проект Повітряного кодексу України, ініційований народними депутатами (реєстраційний №2373 від 08.09.2008).