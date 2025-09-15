Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, а євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 вересня, знизився на 3 копійки – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,60 грн/євро, а курс продажу - 48,45 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 15 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 3 копійки

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,39 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок.

При цьому директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку України до 21 вересня увага буде прикута до курсу євро, а ось курс долара буде відносно спокійним, але не варто очікувати істотних наслідків від можливих коливань валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: