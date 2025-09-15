Долар знизився, євро пішов вгору: курс валют у 'ПриватБанку' на 15 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 15 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, зріс на 10 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок знизився на 18 копійок і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 вересня, залишився незмінним – 48,78 гривні.

Курс долара до гривні в банках України 15 вересня знизився на 3 копійки – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

НБУ встановив на 15 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 3 копійки

По відношенню до євро гривня тим часом послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,39 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок.

