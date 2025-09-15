Ці ссавці є важливими біоіндикаторами, бо першими реагують на зміни довкілля.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували 16 видів кажанів, з яких 14 занесені до Червоної книги України.

Як повідомили в установі, дослідження проводилися влітку співробітниками установи разом із кандидаткою біологічних наук Оленою Годлевською з Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України та студенткою Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка Ярославою Коваль.

"Проведено дослідження видового складу рукокрилих на території Заповідника. Зафіксовано 16 видів кажанів, з яких 14 занесені до Червоної книги України", - йдеться у повідомленні.

За даними науковців, серед ссавців України саме рукокрилі посідають особливе місце, адже всі види охороняються на національному та міжнародному рівнях.

Кажани, зазначають науковці, є не лише рідкісними мешканцями Полісся, а й важливими біоіндикаторами - саме вони першими реагують на зміни довкілля. Тому дослідження такого плану, як провели влітку біля Чорнобилю, допомагають відстежувати стан популяцій і розробляти ефективні заходи охорони.

Цікаві факти про кажанів

Кажани становлять одну з найбагатших за видовим складом групу ссавців – близько 900 видів. Всі види кажанів нашої фауни занесені до Червоної книги України, всі види європейських - охороняються Бернською конвенцією.

Ці загадкові ссавці, що відпочивають догори ногами, майже не змінили свій зовнішній вигляд та інші особливості за останні кілька десятків мільйонів років.

Кожний другий вид здійснює сезонні міграції, відлітаючи на холодний зимовий період на південь. У зв'язку з пристосуваннями до польоту народжують лише одного, рідко двох, малюків. Водночас, компенсуючи низьку плодючість, живуть до 10-15 років.

Кажани бачать вухами - видаючи серії ультразвуків на частотах 20-120 кГц, вони, сприймаючи відлуння, розрізняють предмети величиною 1-10 мм. Тому у темряві вони бачать комах. Ще кажанів добре чути за допомогою ультразвукових детекторів і за характером звуку та робочою частотою можна розрізняти окремі види. Високочастотні види використовують доплерівський ефект.

Це єдина група ссавців, здатна до гіпотермії: щодня у стані спокою вони входять в стан глибокого фізіологічного сну, знижуючи температуру тіла до температури середовища. В одній печерній залі розміром в однокімнатну квартиру може зимувати кілька сотень кажанів кількох видів, а у дуплі старого дерева – легко розміщується виводкова колонія з кількох десятків особин.

Ще відкриття у Чорнобильській зоні

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці під час досліджень виявили бабку-хижака. Зокрема, у заростях озера Плютовище зафіксували личинки бабки Anax imperator Leach — одного з найбільших хижих видів серед бабок. Цікаво, що ці комахи відкладають яйця в листя і стебла водних рослин. Личинки – одні з найбільших серед личинок інших бабок, можуть становити 60 мм. Хижаки споживають дрібних ракоподібних, п’явок, пуголовків, личинок водних комах тощо. Вид занесено до Червоної книги України та має охоронний статус у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи.

