Він наголосив, що якби Путін перемагав, він був би у Києві і змінив би уряд.

Росія насправді не перемагає на полі бою, заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог на конференції у Києві, зазначивши, що таке питання задавав йому американський лідер перед самітом з Путіним.

"Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: "Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник", - зазначив Келлог.

Він зазначив, що і він, і Кейн сказали Трампу одне і те ж – про перемогу росіян не йдеться.

"Ден сказав те саме. Чи вони (росіяни — ред.) перемагають? Ні. Вони не перемагають. А Путін може говорити, що перемагає, скільки завгодно".

Він наголосив, що насправді Росія програє цю війну.

"Якби Путін перемагав, він був би у Києві, на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну".

Як писало Politico, Володимир Путін "президент війни" і тому не зацікавлений у її припиненні. А повернення до ролі президента мирного часу було б рівносильно пониженню на посаді.

Також ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнав, що невірно оцінив наміри Володимира Путіна щодо війни в Україні.

