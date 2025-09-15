Аналітики очікують зниження цін на нафту після зниження інтенсивності атак на російські НПЗ.

Ціни на нафту на початку 15 вересня зросли з огляду на оцінку інвесторами наслідків атак українських безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 9:53 за київським часом, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів, до 67,26 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI зросла на 27 центів, до 62,96 долара за барель.

За підсумками минулого тижня обидва контракти подорожчали більш ніж на 1% після українських атак на російську нафтову інфраструктуру, зокрема найбільший нафтоекспортний термінал Приморськ і НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" - один з двох найбільших заводів в Росії. Крім цього, 13 вересня українські дрони вибухово "проінспектували" НПЗ у столиці російського Башкортостатана - Уфі.

Видання нагадує, що пропускна спроможність порту Приморськ становить близько 1 мільйона барелів, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти. Киришський нафтопереробний завод переробляє близько 17,7 мільйона тонн нафти на рік, що становить 6,4% від загального обсягу видобутку нафти в країні.

Зростанню цін на нафту також посприяла чергова заява президента США Дональда Трампа про нові санкції щодо Росії

"Потенційні санкції та нові удари по російській експортній нафтовій інфраструктурі можуть призвести до зростання (цін на нафту, - УНІАН)", - пояснив Bloomberg засновник компанії з аналізу ринку Vanda Insights Вандана Харі.

Він очікує, що зрештою вартість сировини знову почне знижуватись з огляду на надлишок "чорного золота" на ринку, "але тільки після того, як новини з України сповільняться". Ймовірно, мається на увазі, що атаки по російській нафтовій інфраструктурі стануть менш регулярними.

Інвестори також спостерігають за торговими переговорами між США і Китаєм в Мадриді, які почалися в неділю, 14 вересня, на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників запровадити мита на імпорт з Китаю через його закупівлі російської нафти.

Атаки на російські НПЗ - головні новини

12 вересня українські дрони долетіли до нафтопереробного заводу в Уфі. За даними наших джерел у Головному управлінні розвідки, після прильоту дронів-камікадзе на території обʼєкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

В ніч на 14 вересня БПЛА атакували Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, який може переробляти понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За попередніми даними, внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа.

