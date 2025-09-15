Росія намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на вторгнення безпілотників, вважають аналітики.

Російський безпілотник, який зафіксовано в небі Румунії вночі 13 вересня, став уже другим випадком вторгнення Росії в повітряний простір НАТО за останні кілька днів - після вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Польщі в ніч із 9 на 10 вересня.

Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), російські чиновники та прокремлівські джерела продовжують заперечувати свою провину за вторгнення дронів і применшувати реакцію держав НАТО на вторгнення безпілотників.

Водночас чиновники НАТО засуджують вторгнення російських безпілотників і, за оцінками аналітиків, воно, ймовірно, було навмисним.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія, ймовірно, намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на вторгнення безпілотників, сподіваючись застосувати витягнуті уроки в можливих майбутніх конфліктах проти альянсу НАТО", - зазначають аналітики.

Російські дрони над територією НАТО

Як повідомлялося, 13 вересня Польща знову піднімала в повітря винищувачі через загрозу вторгнення російських дронів. Водночас на півночі Румунії було оголошено тривогу через загрозу падіння уламків дронів Росії.

У ніч на 10 вересня в повітряний простір Польщі залетіло понад 10 дронів. Однак реакція НАТО на інцидент обмежилася закликами більше не нападати на країни блоку

Колишній президент Польщі Анджей Дуда припускає, що провокація з дронами могла бути частиною російсько-білоруських військових навчань. Але він також припускає, що це може бути лише першим епізодом більш тривалої кампанії повітряних провокацій РФ.

