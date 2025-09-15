Бартерні операції допомагають обійти проблеми, що виникли через відключення SWIFT.

Уперше з 1990-х років у російській зовнішній торгівлі набирає обертів бартер. Компанії, які намагаються обійти санкції, обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону - на будівельні матеріали.

Агентство Reuters пише, що повернення бартеру показує, наскільки війна в Україні спотворила торговельні відносини Москви, через 30 років після розпаду Радянського Союзу, який поклав початок економічній інтеграції Росії із Заходом.

У 2024 році міністерство економіки Росії випустило 14-сторінкове "Керівництво по зовнішньоторговельних бартерних угодах", в якому підприємствам даються рекомендації щодо використання цього методу для обходу санкцій. У ньому навіть пропонується створити торгову платформу, яка працюватиме як бартерна біржа.

"Зростання бартеру є симптомом дедоларизації, тиску санкцій і проблем з ліквідністю серед партнерів", - сказав Reuters секретар Генеральної ради Російсько-Азіатського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський.

Він вважає, що обсяги бартеру, ймовірно, зростатимуть й надалі.

При цьому одне з джерел у торгівлі повідомило, що ця система допомагає обійти санкції, які відключають російські банки від операцій з доларами і євро.

Три аналітики заявили, що можливим показником масштабів бартеру є зростаюча розбіжність між статистикою зовнішньої торгівлі центрального банку і даними митної служби, яка в першому півріччі 2025 року досягла 7 млрд доларів.

У відповідь на запит про коментар митна служба Росії підтвердила, що бартер здійснюється з різними країнами "за широким спектром товарів". Однак там зазначили, що кількість бартерних угод незначна порівняно із загальним обсягом зовнішньоторговельних контрактів.

За опублікованими даними Федеральної митної служби, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії в січні-липні скоротилося на 14% порівняно з попереднім роком, до 77,2 млрд доларів. Експорт за цей період скоротився на 11,5 млрд доларів до 232,6 млрд доларів, а імпорт зріс на 1,2 млрд доларів до 155,4 млрд доларів.

Техніка та авто в обмін на зерно

Журналісти Reuters через свої джерела з'ясували, що в одній з угодкитайські авто обміняли на пшеницю. Крім того, ще у двох угодах насіння льону обміняли на різні товари, зокрема побутову техніку та будівельні матеріали з Китаю.

Експерти, знайомі із зовнішньою торгівлею Росії, сказали, що одна з угод із льоном, зареєстрована в декларації 2024 року митною службою Уральського регіону Росії, була оцінена приблизно в 100 000 доларів.

В інших угодах метали постачали в Китай в обмін на машини, китайські послуги обмінювали на сировину, а російський імпортер купував алюміній для оплати китайської компанії. Одну угоду було укладено з Пакистаном.

Зазначається, що завдяки деяким бартерним угодам у Росію потрапили західні товари, незважаючи на санкції.

Бартер - не єдиний спосіб обійти західні обмеження. Деякі трейдери використовують так званих "платіжних агентів", які за певну плату полегшують платежі за допомогою різних схем, але такі транзакції ризиковані.

Ще один спосіб здійснити платіж - через російський державний банк ВТБ, у якого є філія в Шанхаї. Інші використовують криптовалюти, прив'язані до долара.

Проблеми з розрахунками з Росією - головні новини

У серпні 2024 року росіяни поскаржилися, що платежі на мільярди юанів "зависли", оскільки банки Китаю почали припиняти операції з РФ.

10 січня 2025 року проблеми в зовнішньоторговельних розрахунках змусили великі російські банки розробляти нові схеми для розрахунків із Китаєм.

18 серпня агентство Reuters уперше повідомило про відродження бартеру в Росії як способу розв'язати проблему розрахунків під час укладення угод із торговельними партнерами, зокрема з Китаєм.

