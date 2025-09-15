Минулого року Китай і Росія встановили рекорд двосторонньої торгівлі.

Незважаючи на безпрецедентні заходи проти Росії, міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів, пише Forbes.

Коли у 2022 році санкції торкнулися найбільших банків Росії, очікувалося, що вони призведуть до повного заморожування російської економіки. Натомість, російська економіка продовжує функціонувати, хоча і в обмеженому режимі.

Зазначається, що Росія переорієнтувала експорт нафти до Азії й почала розраховуватися не в доларах. Танкери "тіньового флоту" уникали західного страхування та створювали паралельні ланцюги поставок.

Крім того, цифрові гаманці, регіональні платіжні системи, китайська мережа CIPS, яка пропонує розрахункові послуги транскордонних платежів у юанях, індійські системи розрахунку в рупіях та російські альтернативи фінтеху дозволили обійти санкційні бар’єри.

Усередині країни Росія теж швидко пристосувалась. Західні бренди зникли з торгових центрів, але вже за кілька місяців їх замінили місцеві копії. Російські ІТ-компанії створили аналоги популярних сервісів: від доставки їжі до маркетплейсів.

Санкції досі залишаються потужною зброєю США, але тепер їхня ефективність залежить не лише від Вашингтона, а й від готовності інших країн приєднуватись. Китай і Росія при цьому встановили рекорд двосторонньої торгівлі - 234 млрд дол. у 2024 році.

Кейс Росії показав, що санкції залишаться частиною світової економіки надовго. Для фінтеху це є викликом та каталізатором. Виклик полягає у більших витратах на дотримання правил, уповільнення глобального розширення та посилення регуляторного нагляду. А каталізатором є попит на розумніші, технологічно орієнтовані рішення та можливість побудувати фінансову систему для багатополярного світу.

Санкції США проти РФ - останні новини

Президент США Дональд Трамп звинуватив Європу у недостатньо жорстких санкціях проти Росії. За його словами, подальші кроки США у питанні санкцій залежатимуть від того, чи посилять європейські країни власні обмежувальні заходи.

Водночас у Конгресі США планують реанімувати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії. Ідея полягає в тому, щоб виставити на голосування одним пакетом закон про бюджет, який потрібен республіканцям, і закон про санкції проти РФ.

