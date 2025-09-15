Найбільшої шкоди завдано Кіпру, Греції, Мальті та Болгарії.

Негода, яка вразила Європу цього літа, за оцінками Європейського Союзу, спричинила економічні збитки у розмірі щонайменше 43 мільярди євро, а до 2029 року очікується, що витрати зростуть до 126 мільярдів євро.

Як пише The Guardian, безпосередній удар по економіці від одного жорстокого літа спеки, посухи та повеней склав 0,26% від економічного обсягу ЄС у 2024 році .

Найбільшої шкоди завдано Кіпру, Греції, Мальті та Болгарії, кожна з яких зазнала короткострокових втрат понад 1% від своєї валової доданої вартості (показник, подібний до ВВП) за 2024 рік. За ними йшли інші середземноморські країни, включаючи Іспанію, Італію та Португалію.

Економістка Мангеймського університету Серіш Усман зауважила, що справжні втрати від екстремальних погодних умов проявляються повільно, оскільки ці явища впливають на життя та засоби до існування "через широкий спектр каналів, які виходять за рамки початкового впливу".

Вчені зазначають, що глобальне потепління також вплинуло на надзвичайні погодні умови цього літа, що підвищило ймовірність виникнення пожеж у 40 разів в Іспанії та Португалії та у 10 разів – в Греції та Туреччині. За оцінками, кількість смертей від "тихої руйнівної" червневої спеки потроїлася у 12 великих містах.

У The Guardian наголошують, що, хоча більшість досліджень розглядають тільки прямі збитки, автори нового дослідження оцінювали і непрямі наслідки (наприклад, обмежений робочий час будівельників під час спеки або збільшення часу на дорогу після того, як повені пошкодили залізничні колії).

Економіст Національного банку Бельгії Герт Бійненс наголосив, що одним із найзначніших "прихованих збитків", які зазвичай залишалися неврахованими, є порушення ланцюга поставок. За його словами, ігнорування таких наслідків може призвести до недооцінки збитків аж на 30%.

"Екстремальні погодні умови вже залишають значний економічний слід, а непрямі наслідки можуть бути такими ж руйнівними, як і прямі руйнування", - зазначив Бійненс.

Наприкінці червня Південну Європу охопила аномальна спека, яка збільшувала загрозу лісових пожеж. У деяких регіонах Італії, Іспанії, Греції та Португалії температура піднімалася вище +40°C.

Вчені вважають, що почастішання подібних хвиль спеки пов'язане зі зміною клімату, і попереджають: такі явища стають дедалі частішими.

За їх оцінками, спека, яка охопила Європу наприкінці червня - на початку липня, могла призвести до значно більшої кількості смертей через вплив глобального потепління. Так, із приблизно 2300 ймовірних смертей, спричинених спекою, близько 1500 можна пов'язати саме зі зміною клімату. В умовах без глобального потепління жертв було б близько 770.

