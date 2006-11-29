Створюється спеціальне телемовлення на мобільні телефони

П`ять японських компаній об`єднуються для створення до 2008 року спеціального телемовлення на мобільні телефони.

Як повідомив у Токіо представник міністерства внутрішніх справ і комунікацій, розміри фінансових вкладень і пайова участь є нині предметом переговорів.

Первинною метою нового телеконцерну стане виробництво спеціальних телепрограм, розрахованих виключно для мобільних телефонів. Телепередачі, що їх нині приймають мобільники, дублюють ті, що транслюються до звичайної телемережі. Додатково до телепрограм передбачається подавати на мобільники текстові повідомлення - новини, прогнози погоди тощо.

До 2011 року Японія планує повністю перейти на цифрове телемовлення, внаслідок чого звільняться багато аналогових частот. Новий концерн має намір звернутися до міністерства комунікацій із заявкою на використання частини з них.

РІА "Новини"